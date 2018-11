AfD will informieren

Langenhagen (ok). Über den "Global Pact of Migration" will die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Langenhagen am Sonnabend, 1. Dezember, beim Wochenmarkt auf dem Marktplatz informieren. Termin: zwischen 9.30 und 12.30 Uhr. Mit dabei ist auch der Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff.