After Work

Langenhagen (ok). 143 Pferde in zehn Rennen: Der erste After-Work-Renntag geht am Freitag, 20. Mai, ab 15.30 Uhr auf der Neuen Bult über die Bühne. Im Rahmenprogramm des "Renntags der Bauwirtschaft" ist unter anderem Kinderschminken und der itt auf dem Rennpferdesimulator Mr. Ed angesagt.