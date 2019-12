Ab Januar: langer Donnerstag im CCL

Langenhagen. Am 2. Januar startet das Team des CCL mit dem „langen Donnerstag“ ins Jahr 2020. Ab sofort findet an jedem ersten Donnerstag im Monat unsere After-Work-Party statt.In Kooperation mit der Tanzschule Gräper werden die Besucher ab 19 Uhr zu einem kostenfreien Tanz-Schnupperkursus eingeladen, ab 20 Uhr wird die Tanzfläche für alle geöffnet. Außerdem haben die Restaurants, Bistros und Cafés im Neubau bis 22 Uhr geöffnet. Die Aktion findet im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus statt.Salsa, Walzer, Cha-Cha-Cha? Die Tanzstile auf unseren After-Work-Partys wechseln regelmäßig. Am 2. Januar wird mit einem flotten Salsa-Abend gestartet.Die Gastronomen überraschen bei der After-Work-Party mit spannenden Specials, sodass die Besucher – selbst, wenn sie keine Lust zum Tanzen haben – einen entspannten und gemütlichen Abend mit Ihren Freunden genießen können.Die Kunden gelangen ab 20 Uhr über die Parkdecks im Neubau sowie über die Ein- und Ausgänge Konrad- Adenauer- Straße und Westpassage ins Center.