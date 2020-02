Akkordeon-Club trifft sich

Langenhagen. Der Akkordeon-Club Langenhagen lädt zu seiner Mitgliederversammlung ins Vereinsheim ein. Die Versammlung findet am Mittwoch, 25. März, um 20 Uhr in der Karl-Kellner-Straße 105 G statt. Alle interessierten Mitglieder sind herzlich eingeladen, um die weiteren Geschicke des Vereins tatkräftig zu unterstützen. Der erste Vorsitzende wird gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen das vergangene Jahr Revue passieren lassen, in dem so Einiges los war. Zusätzlich stehen Neuwahlen für einige Ämter an und die Jugendwartie haben eine tolle Ferienfreizeit in den Harz vorbereitet und werden ein bisschen davon berichten. Daher würde sich der Vorstand über ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder sehr freuen. Anträge können noch bis zum 15. März in schriftlicher Form beim Vorstand eingereicht werden.