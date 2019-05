Aktive Christen

Langenhagen (ok). Zu zwei Terminen laden die Aktiven Christen in die Begegnungsstätte am Brinker Park ein. Theo Hölker aus Aurich referiert im Vortrag "Der Griff nach unserem Herzen" über "Die Sexualisierung der Gesellschaft – der Genderwahn" und über die fünfte Generation G der Mobilfunktelefone. Termin: Sonnabend, 25. Mai, um 15 Uhr. Beim Begegnungstag mit Freunden isr Rumänien mit einem Fotobericht das große Thema. Ein Ort des Staunens. Beginn: Sonntag, 2. Juni, um 15.30 Uhr,.