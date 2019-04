Einsteigerkursus für Frauen

Langenhagen (ok). Um Aufbau und Funktion des Beckenbodens geht es in einem Einsteigerkursus für Frauen, der am 25. April beginnt und bis zum 4. Juli in Sylvies Dance Studio an der Karl-Kellner-Straße 105F läuft. Die Kosten liegen bei 75 Euro. Im Kursus, der immer donnerstags um 19 Uhr beginnt, werden Trainings- und Übungsmöglichkeiten im Alltag vermittetl. Infos und Anmeldung bitte bei Petra Post unter der Telefonnummer (0170) 1 44 80 24.