Alkohol am Lenker

Krähenwinkel. Eine Radfahrerin wollte in der Nacht zum Sonntag gegen 0.50 Uhr am Hainhäuser Weg von der Straße auf den Gehweg fahren und verfehlte hierbei den abgesenkten Bordstein. Die Frau stürzte mit ihrem Rad und verletzte sich hierbei leicht an den Knien, Handgelenk und Gesicht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,59 Promille. Gegen die 32 Jahre alte Frau aus Langenhagen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.