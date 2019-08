Alkohol festgestellt

Langenhagen. Ein 21 Jahre alter Langenhagener wurde nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 6.10 Uhr an der Walsroder Straße/Hindenburgstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Renault stadteinwärts fuhr. Hierbei konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in seinem Atem festgestellt werden. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,93 Promille. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.