Alkohol gestohlen

Langenhagen. Ein 50-jähriger Mann entnahm nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 5.35 Uhr vier alkoholische Getränke aus den Kühlschränken und verließ das Tankstellengelände am Friesenring. Ein Angestellter der Tankstelle sprach den Täter an und forderte ihn auf, die Ware wieder auszuhändigen. Der Aufforderung kam der Täter nach. Der Täter ist ohne festen Wohnsitz und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.