Alle Hände voll zu tun

Langenhagen (ok). Blitz, Hagel, Sturm und jede Menge Regen –ein heftiges Unwetter ist in der Nacht über Langenhagen gezogen. Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet, mussten fast rund um die Uhr zu Wasserschäden ausrücken. Besonders heftig war es an der IGS Süd in der Angerstraße, wo die Ortsfeuerwehr Vinnhorst mit 16 Kräften unterstützt hat. Nach dem Starkregen ist auch das THW seit heute morgen mit 22 Einsatzkräften im Einsatz. Aufgaben sind Unterstützung auf Anforderung der Feuerwehr Langenhagen an Einsatzstellen in Langenhagen sowie Pumparbeiten bei MTU und am Flughafen.