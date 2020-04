Alle Mimuse-Vorstellungen abgesagt

Einen verbindlichen neuen Termin gibt es nur für Willy Astor

Langenhagen. Aufgrund des Corona-Virus mussten sämtliche MIMUSE-Vorstellungen bis Ende April abgesagt werden. Somit ist die Saison Frühjahr 2020 beendet. Diese Shows sind ersatzlos abgesagt:19.3. C.HEILAND21.3. ZOLLHAUSBOYS26.3. BORIS STIJELJA16.4. NEKTARIOS VLACHOPOULOS17.4. DIE FEISTEN *18.4. „Brod’ & Spieler“19.4. NightWash23.4. JULIANO ROSSI25.4. SISSI PERLINGER30.4. BRODOWY & KIRCHBERG* + 28.09.2019 DIE FEISTEN (die Show wurde seinerzeit auf 17.04.2020 verschoben)Die Karten können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Storno ist eingerichtet. Die Kunden werden um Geduld gebeten, da noch ungewiss ist, wann der Großteil der VVK-Stellen wieder geöffnet wird. Gutscheine kann die Mimuse wegen Personalmangels nicht ausstellen. Nur die Show mit WILLY ASTOR ist verbindlich verschoben worden auf Freitag, 4. Dezember, 20 Uhr, Theatersaal Langenhagen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Die gute Nachricht: Viele tolle Shows für das 40. MIMUSE-Festival sind in Vorbereitung beziehungsweise bereits im Vorverkauf, zum Beispiel René Mari am Donnerstag, 8. Oktober, im daunstärs.