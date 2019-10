Alle vier Vereine siegten

Kreisliga: Stadtderby am Sonnabend in Godshorn

(ok). Keine Blöße gaben sich die vier Langenhagener Vertreter in den Fußball-Kreisligen der Staffeln zwei und vier. Alle gewannen am Wochenende ihre Spiele. Der TSV KK II schlug in der Staffel vier TSV Fortuna Sachsenross mit 4:1, der TSV Godshorn II setzte sich bei SG v. 1874 Hannover gleich mit 5:0 durch. 3:2 siegte DJK Sparta Langenhagen gegen den TuS Mecklenheide. In der Woche hatten sich die beiden Landesliga-Reserven aus Godshorn und Krähenwinkel schon mit 1:1 getrennt. Der MTV Engelbostel/Schulenburg gewann in der Staffel zwei mit 4:3 gegen den TuS Garbsen II.In der Staffel vier muss die Krähen-Reserve schon am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr bei der SG Letter antreten. Am Sonnabend, 26. Oktober, trifft dann Tabellenführer TSV Godshorn II Im Stadtderby auf DJK Sparta Langenhagen. Der MTV Engelbostel-Schulenburg spielt in der Staffel zwei am Sonntag, 27. Oktober, ab 14 Uhr gegen den TSV Schloß Ricklingen.