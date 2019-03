Alles durchwühlt

Langenhagen. Während der Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner hebelten Einbrecher nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 11.30 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, ein Fenster an einem Einfamilienhaus am Steinbrink auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses. Die Diebe durchsuchten nahezu alle Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, kann noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.