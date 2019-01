Alltagssorgen

Neue Selbsthilfegruppe trifft sich am 8. Februar

Langenhagen. Eine neue Selbsthilfegruppe richtet sich an Betroffene, aber auch interessierte, unabhängig vom Alter, Geschlecht und Herkunftsland. Jeder ist willkommen. In der Selbsthilfegruppe sollen Sorgen und Nöte aus dem alltäglichen Leben oder Erfahrungen mit Ämtern und Behörden und so weiter ausgetauscht werden. Die Themen bestimmt die Gruppe gemeinsam.Wichtig ist für den Initiator, das sich erst einmal ein Kreis von interessierten Personen findet und hier ein Vertrauensverhältnis entsteht. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung stehen im Vordergrund. Es können eigene Kreativität eingebracht und Ideen gemeinsam ausprobiert und entwickelt werden. Das Gründungstreffen findet am Freitag, 8. Februar, in der Evangelisch-lutherischen Elia-Kirchengemeinde an Konrad-Adenauer.Straße 33 in Langenhagen statt. Uhrzeit: 15 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Martin Wulff, Telefon (0511) 74 48 45, E.-Mail: martin.wulff@hotmail.com sowie bei KIBIS, Kontakt- Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, Telefon (0511)n 66 65 67, E.-Mail: info@kibis-hannover.de.