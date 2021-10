Alte und neue Meister

Konzert 30 Jahre Posaunenchor

Krähenwinkel. Überraschungen hat der Posaunenchor der Matthias-Claudius-Kirche bei seinem Konzert im Gepäck. Am Sonnabend, 16. Oktober, um 17 Uhr feiert der Chor in der Matthias-Claudius-Kirche seinen Geburtstag. Mit dabei sind Trompetenschüler des Chorleiters Robert Klassen, die als kleines Ensemble und als Solisten auftreten. Es wird eine bunte Mischung alter und neuer Meister dargeboten. Für die Geburtstagsstimmung sorgen kleine Überraschungen im Verlauf des Programms. Das Konzert findet unter 3-G-Bedingungen statt. Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert.