Märchen ab 11. November Thema bei der VHS

Langenhagen. Märchen sind eine unerschöpfliche Quelle archetypischer Erlebnisse und Handlungen. In einem Kursus der VHS ab Montag, 11. November, beschäftigen sich die Teilnehmenden dreimal montags von jeweils 16 bis 17.30 Uhr im vhs-Treffpunkt mit den Aspekten Alter und Weisheit.In vielen Märchen machen sich die jungen Heldinnen und Helden auf ihren (Lebens-) Weg, an dessen Ende sie erwachsen geworden sind. Unterwegs aber begegnen sie häufig Alten oder gar Ur-Alten, die ihnen raten, die Richtung weisen, eine Gabe schenken, Helfer mit auf den Weg geben. Wer sind diese Alten? Wie zeigen sie sich? Was schenken sie, bzw. was ist ihre Gabe? Diesen und anderen Fragen soll gemeinsam nachgegangen werden.Der Kursus kostet 18 Euro.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 7307-9718 oder per e-mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.