Althandys bei den Grünen

Langenhagen. Die Langenhagener Grünen und der Grüne Bundestagsdirektkandidat für den Wahlkreis Hannover-Land I,Jens Palandt, stehen am Sonnabend, 4. September, mit Ihrem Wahlkampfstand im Zeitraum von 9 bis 13Uhr wieder auf dem Wochenmarkt in Langenhagen im Bereich vor dem Modegeschäft Haase, um mit den Bürgerinnnen und Bürgern über kommunal- und bundespolitische Themen zu diskutieren.

Am Stand können aufgrund der großen Resonanz auch wieder gebrauchte Althandys gespendet werden. Die Althandys werden anschließend dem NABU übergeben. Unterstützt wird damit die NABU-Aktion „Handys für Hummel, Biene und Co“. Mit Handy-Recycling kann man helfen, Ressourcen zu schonen. Im Gegenzug für die gesammelten Handys bekommt der NABU von Telefonica Fördermittel für Insektenschutzprojekte.