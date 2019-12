Am Dach beschädigt

Langenhagen (ok). Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 9.50 Uhr, beschädigte ein Einbrecher nach Auskunft der Polizei den auf dem Grundstück des Geschädigten an der Breslauer Straße abgestellten Wagen am Fahrzeugdach. Der Schaden an dem grauen Mercedes wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.