Am Küchentisch

Domenic Veltrup will andere Wege gehen

Kaltenweide. Der stellvertretende Kaltenweider Ortsbürgermeister Domenic Veltrup will andere Wege gehen. „Warum sollte ich in einem nüchternen Verwaltungszimmer darauf warten, dass ein Bürger zu mir kommt?“ fragt Veltrup. Er möchte lieber dahin gehen, wo das Leben spielt: An den Küchentisch der Kaltenweider Bürgerinnen und Bürger.Domenic Veltrup bittet alle Kaltenweider: "Teilen Sie mir mit, was Ihnen an Kaltenweide gefällt und wo Sie Wünsche für eine Verbesserung haben. Ich höre Ihnen zu und berichte dem Ortsrat Kaltenweide von Ihren Anliegen. Sie müssen nicht zu mir kommen, ich komme zu Ihnen. Vielleicht möchten Sie mir auch etwas zeigen, dann verabreden wir uns direkt vor Ort.“ Interessierte können bis Ende März in der Verwaltungsstelle Kaltenweide Termine vereinbaren oder einfach eine Mail schreiben an domenic.veltrup@cdu-langenhagen.de.