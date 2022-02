Am Schließer manipuliert

Langenhagen. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner drangen Einbrecher nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr in deren Wohnung am Schildhof ein. Vermutlich wurde am Schließer der Wohnungstür manipuliert, sodass die Diebe hierüber in die Wohnung gelangen konnten. Aus der Wohnung

wurde die Handtasche mit dem entsprechenden Inhalt ,unter anderem EC-Karte

der 86-jährigen Geschädigten entwendet. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.