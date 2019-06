Am Sonntag großer Auftakt

Bereits seit 15 Jahren läuft der „Skulpturensommer“ der Galerie Depelmann

Krähenwinkel (kr). Im Juni 2004 öffnete der Skulpturengarten der Galerie Depelmann vor mehr als 500 restlos begeisterten Besucher seine Pforten. Und auch nach nunmehr 15 Jahren hat der an der Walsroder Straße 305 gelegene Garten nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Im Gegenteil, er wurde kontinuierlich ausgebaut und noch attraktiver gestaltet. Am Sonntag, dem 16. Juni, läuft von 11 bis 16 Uhr die Vernissage zum Skulpturensommer 2019 mit Bildhauerarbeiten für Haus und Garten sowie neuen Grafiken der Galerie. Im Garten sind unter anderem Arbeiten von Wolfgang Binding, Rigo Engler, Karlheinz Oswald, Tamara Suhr, Hans Thomann und Reng Rong zu sehen. Zur Ausstellung erscheint ein kostenfreier Katalog des Grafikangebots. Unter dem Titel „Grafikeditionen der Galerie“ läuft am ersten Tag eine besondere Aktion: Ab einem Einkaufswert von 500 Euro erhalten die Besucher einen Gutschein in Höhe von 100 Euro. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung traditionell vom „Swingtown Quartett“. Von besonderer Qualität auch der Auftritt von Kammersänger Hans-Dieter Bader (Tenor), begleitet von Prof. Siegfried Schick am Flügel. Die Veranstaltung ist gleichzeitig ein Tag der offenen Tür, die einen Einblick in das umfangreiche Angebot der Galerie und die unterschiedlichen Aktivitäten gibt. Für einen kleinen Imbiss und kühle Getränke ist gesorgt. Der „Skulpturensommer“ läuft noch bis zum 27. Juli. Die Galerie ist geöffnet von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr.