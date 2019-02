Amalfiküste

Langenhagen. Am Donnerstag, 7. März, gibt es einen interessanten Diavortrag über die Amalfiküste im DRK Treffpunkt Kastanienallee. Die Südküste der Halbinsel Sorrent, die Amalfiküste (so genannt nach der Stadt Amalfi), gehört zu den beliebtesten Urlaubsgebieten Italiens. Zu Recht, denn die Schönheit ihrer steil abfallenden Felsenküste, in deren Schluchten und Einbuchtungen kleine zauberhafte Städtchen liegen, ist einzigartig. Jedes dieser Städtchen hat allerdings seinen eigenen Charakter und eigene Traditionen. Einen kleinen Eindruck davon bekommen Interessierte beim Dia-Vortrag am 7. März. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.