Amazonien im Zoo

Langenhagen (elr). Das 360-Grad-Panorama im Zoo Hannover Amazonien lädt dazu ein, die Schönheit und Artenvielfalt der Tropen in all ihren Details zu entdecken. Deswegen möchte der Ortsverein DRK Langenhagen diesen am Freitag, 11. Oktober, besichtigen.

Der grüne Turm am Zoo Hannover birgt ein vom bekannten Künstler Yadegar Asisi gestaltetes Rundumbild und Besucherplattformen, von denen in sechs, zwölf und 15 Metern Höhe das weltgrößte Naturpanorama aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann. Start ist um 14 Uhr am Treffpunkt Kastanienallee in Langenhagen. Der Ortsverein bittet um Anmeldungen unter der Nummer (0175) 9953528 bis Donnerstag, 10. Oktober.