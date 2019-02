Vortrag der "Aktiven Christen" am Sonnabend, 23. Februar

Kaltenweide (ok). Der Verein "Aktive Christen" lädt für Sonnabend, 23. Februar, zu einem Vortrag mit dem Titel "Amerika, Israel und das Ende der Welt" ein. Beginn ist um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zellerie. Es gibt zwei Themenblöcke: Los geht es um mit dem Thema "Führt eine falsche Bibelauslegung in die politische Katastrophe?", um 16 Uhr heißt das Thema "Zeichen der nahen Wiederkunft Christi in den letzten zehn Jahren". Dozent Gerhard Padderatz hat Theologie, Geschichte und Kommunikationwissenschaften studiert. Nach Tätigkeiten als Dozent für Kirchengeschichte ist er seit vielen Jahren geschäftsführebder Gesellschaft einer von ihm gegründeten Unternehmensberatung. Er ist der Autor der Bücher "Amerika: Mit Gewalt in den Gottesstaat" und "Zeitgeist und Glaube: Christentum am Ende?"