An der Stoßstange

Langenhagen. Ein Autofahrer beschädigte nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 10.50 Uhr, auf dem Parkplatz der Sporthalle des Gymnasiums beim Fahren in oder aus einer Parkbucht am Schulzentrum den parkenden, schwarzen Audi an der hinteren Stoßstange. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor, die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.