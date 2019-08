An die Aller

Godshorn. Am Dienstag, 10. September, fährt die AWO Godshorn an die Aller und dort mit dem Schiff bis Meißendorf. Die Fahrt beginnt um 11 Uhr am Le-Trait-Platz. Gäste sind willkommen. Die Fahrt kostet 44Euro und beinhaltet die Busfahrt, die Schifffahrt und Kaffee und Kuchen. Anmeldungen bitte unter Telefon (0511) 78 21 48 oder Telefon (0511) 78 44 23.