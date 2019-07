An die Elbe

Kaltenweide/Krähenwinkel (ok). In den Naturpark Wenland-Elbe geht es mit dem SoVD Kaltenweide/Krähenwinkel am Sonnabend, 3. August. Abfahrt ist um 7 Uhr vom Feuerwehrgerätehaus in Kaltenweide. Auf dem Programm steht unter anderem die Glenzer Schweiz mit den Rundlingsdörfern, eine zweistündige Schiffsreise auf der Elbe nach Dömitz sowie ein Stadtrundgang durch Hitzacker. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0511) 77 37 65.