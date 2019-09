An die Riviera

Langenhagen (ok). Der Frauentreff im Mehr-Generationen-Haus lädt ein. Und zwar geht es am Dienstag, 17. September, von 18.30 bis 20 Uhr auf Streifzüge an die Riviera. Auf die Besucher warten sowohl Beamervortrag als auch Gespräch von Irmgard Bogenstahl.