An die Weinstraße

Krähenwinkel (ok). Grüne Weinberge, romantische Gassen und urigen Weinstuben –das DRK Krähenwinkel zieht es an die Deutsche Weinstraße. Die viertägige Pfälzer Weinfahrt läuft vom 30. September bis zum 3. Oktober und führt die Nordlichter unter anderem nach Worms, Speyer Bad Dürkheim und Frankfurt am Main. Los geht es am 30. September um 8 Uhr am DGH in Krähenwinkel; die Rückkehr ist für 3. Oktober um 18 Uhr geplant. Anmeldung und Info bei Carola Rönisch unter der Telefonnummer (0511) 77 75 35.