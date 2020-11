Andacht auf dem Friedhof

Langenhagen. Für Sonntag, 22. November laden die evangelischen Kirchen in Langenhagen um 15.00 Uhr zu einer Andacht zum Ewigkeitssonntag in die Kapelle auf dem Kirchenfriedhof Karl-Kellner-Straße ein. Die Andacht wird gestaltet von Pastorin Ulrike Thiele.

Gleichfalls am kommenden Sonntag wird der Posaunenchor Krähenwinkel ab etwa 11.45 Uhr auf dem Kirchenfriedhof anlässlich des Totengedenkens unter freiem Himmel musizieren.