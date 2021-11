Andacht

Langenhagen. Für Sonntag, 21. November laden die evangelischen Kirchen in Langenhagen um 15 Uhr zu einer Andacht zum Ewigkeitssonntag in die Kapelle auf dem Kirchenfriedhof Karl-Kellner-Straße ein.Die Andacht wird gestaltet von Pastor Marc Gommlich. Gleichfalls am diesem Ewigkeitssonntag wird der Posaunenchor der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde ab etwa 11.30 Uhr auf dem Kirchenfriedhof anlässlich des Totengedenkens unter freiem Himmel musizieren..