Angebot für Schwangere

Langenhagen. Im MGH Langenhagen findet wie jeden dritten Montag im Monat am 16. Mai in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Hebammensprechstunde statt. Das Angebot richtet sich an Schwangere sowie werdende Eltern, und an gewordene Eltern. Ausgebildete Hebammen stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.