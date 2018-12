Angebot von Cultour & Co.

Lunch im Restaurant Empire genießen

Langenhagen. Der Verein Cultour & Co. möchte Freunde, Interessierte, Geschäftsleute, Vereinsaktive, Politiker, Neugierige, Engagierte, Begeisterte, Skeptiker, Kulturschaffende, Sportler, Kunstinteressierte, Naturfreunde und Privatpersonen in entspannter Atmosphäre zusammenzubringen, um untereinander ins Gespräch zu kommen. Hier können zum Beispiel Vereinsvertreter auf Unternehmer treffen, Geschäftsleute können sich kennenlernen und Ideen sowie Informationen austauschen und für ihr Netzwerk wichtige Kontakte knüpfen. Selbstverständlich sind auch alle interessierten Privatpersonen ganz herzlich willkommen.Anmeldungen zum Cultour & Co.-Lunch im Empire – Chinesisches Restaurant – Hoppegartenring 1, 30853 Langenhagen am Mittwoch, 12. Dezember, von 12 bis 14 Uhr zum Preos von 9,90 Uhr per E-Mail an cultour.und.co.ev@posteo.de.