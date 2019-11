Angebote für Jugendliche

Langenhagen. Am Dienstag, 3. Dezember, um 20 Uhr sprechen die Langenhagener Grünen in der Teestube der IGS an der Konrad-Adenauer-Straße 19 über Angebote für Jugendliche in Langenhagen. Die städtische Jugendpflege berichtet über ihre Arbeit. Außerdem wird über die Einführung eines Jugendparlaments in Langenhagen diskutiert. Gäste sind herzlich willkommen.