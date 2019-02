Angefahren

Langernhagen (ok). Ein 59-jähriger Autofahrer hat nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 12.30 Uhr eine 60-jährige Frau am Langenforther Platz sngefahren, die die Straße an der Ampel überqueren wollte. Der Mann ist aus der Godshorner Straße nach rechts abgebogen. Die Frau fiel auf den Kopf und verletzte sich leicht. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.