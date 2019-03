Angefahren

Langenhagen. Eine 15-jährige Radfahrerin überquerte nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 13.45 Uhr eine rote Ampel an Bothfelder Straße/Sollingweg und wurde vom Auto einer 58-jährigen Fahrzeugführerin erfasst. Die Jugendliche stürzte wegen des Zusammenpralls zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.