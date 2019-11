Angerempelt

Langenhagen. Diebe haben nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 19.45 Uhr bei einem 63-jährigen Mann am Oertzeweg die Geldbörse aus der getragenen Jacke gestohlen. Der Mann hielt sich während des Einkaufs in einem Supermarkt auf und wurde von dem Täter angerempelt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.