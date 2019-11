Angetrunken

Langenhagen. Eine 20-jährige Autofahrerin in der Probezeit ist nach Auskunft der Polizei am Sonntag gegen 3.15 Uhr angetrunken in ihrem Wagen gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.