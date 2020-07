Angetrunken touchiert

Langenhagen. Ein 59-Jähriger – wohnhaft in Rumänien – touchierte am Sonnabend gegen 17.45 Uhr nach Auskunft der Polizei auf dem Parkplatz am Silbersee mit seinem Mercedes Sprinter den ordnungsgemäß geparkten Peugeot auf dem Parkplatz. Der Peugeot wurde hierbei am hinteren rechten Rücklicht/ Stoßstange beschädigt. Schadenshöhe: etwa 1.000 Euro.Während der Unfallaufnahme wird beim Beschuldigten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt ein Ergebnis von 0,63 Promille. Anschließend wurde der Beschuldigten der hiesigen Dienststelle zugeführt. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutprobe genommen. Ferner wurde mit der Staatsanwaltschaft Hannover Rücksprache gehalten, da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz im Inland hat. Eine Sicherheitsleistung für das im Raume stehende Strafverfahren wurde aufgrund fehlender finanzieller Mittel des Beschuldigten abgelehnt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus der Dienststelle in der Ostpassage entlassen.