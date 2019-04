Angrillen verschoben

Langenhagen. Das Angrillen der SPD-Abteilung Langenhagen verschiebt ihr geplantes Angrillen vom 13. auf Sonnabend, 20. April. Damit soll auch der offizielle Startschuss in den Europawahlkampf fallen. „Es ist schon eine Tradition bei uns – sowohl, dass wir uns für die bevorstehenden Termine noch einmal symbolisch stärken, als auch die heiß geliebte Schinkenbratwurst vom Grill", berichtet der Vorsitzende der Abteilung, Frank Stuckmann. „Da bereits unser Abgrillen, letztes Jahr zwei Tage vor Silvester, in meiner heimischen Einfahrt sehr gut angekommen ist, wollen wir auch dieses Jahr daran festhalten“, fährt Stuckmann fort. Start ist ab 15 Uhr am Sollingweg 39 (Langenforth). Bei starkem Wind oder Regen fällt die Veranstaltung aus – bei unsicherem Wetter gibt es kurzfristig telefonisch unter (0 15 75) 9 63 08 53 Auskunft.