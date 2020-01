Angsthasen im Sturm

Krähenwinkel. „Was Angsthasen im Sturm erleben“ wird im Familiengottesdienst am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr im Familiengottesdienst erzählt. Große und kleine Menschen werden herzlich in die Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel eingeladen. Anschließend gibt es gegen einen kleinen Obolus Mittagessen im Gemeindehaus.