Anhänger gestohlen

Langenhagen (ok). Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Grovestraße einen am Straßenrand gesichert abgestellten Kfz-Anhänger des Herstellers Blyss (Modell Adam). Der Wert des Anhängers wurde mit etwa 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.