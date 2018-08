Anleitung zur Hygiene

Infoabend für Ehrenamtliche

Langenhagen. Die städtische Freiwilligenagentur bietet eine kostenlose Hygiene-Schulung für Ehrenamtliche an. Termin ist am Montag, 27. August, um 17.30 Uhr in der Aula an der Konrad-Adenauer-Straße 21. Veranstaltungen und Feste sind ein wichtiger Bestandteil ehrenamtlicher Arbeit. Zubereitung und Ausgabe von Lebensmitteln gehören oft dazu. Jeder, der Lebensmittel herstellt, behandelt oder in den Verkehr bringt, bedarf einer Belehrung nach Infektionsschutzgesetz und haftet dafür, dass die Produkte einwandfrei sind und gesundheitlich unbedenklich genossen werden können. Im Anschluss an die Belehrung werden vor Ort entsprechende Bescheinigungen ausgehändigt. Nur Belehrungsnachweise mit Unterschrift des Fachbereichsleiters und Siegel sind gültig.Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung bis Montag, 20. August, auf der Internetseite www.freiwilligenagentur-langenhagen.de oder telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07 99 88 nötig.