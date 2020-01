Anliegerstraße ist bis Ende März gesperrt

Haus der Jugend: Start der Arbeiten am 27. Januar

Langenhagen. Nachdem am Haus der Jugend die drei Gebäudetrakte aufwändig modernisiert beziehungsweise erneuert wurden, beginnen nun die Arbeiten im Innenhof. Am Montag, 27. Januar, wird die Baustelle im rückwärtigen Bereich des Gebäudeensembles am Langenforther Platz eingerichtet. Ab dann wird dort, die parallel zur Walsroder Straße verlaufende Anliegerstraße gesperrt. Bis zum Abschluss der Arbeiten – vorbehaltlich der Witterung – gegen Ende März können auch die Parkbuchten in der Anliegerstraße nicht genutzt werden.Im Zuge der Neugestaltung wird der Innenhof in verschiedene Nutzungszonen aufgeteilt: Im zentralen Bereich entstehen eine Rasenfläche und ein Spielfeld mit Kunststoff-Belag. In dem Schatten der Bäume, die an der Grenze zur Anliegerstraße stehen, sieht der Entwurf Balancierbalken, Sandsteinhocker und eine Hängematte vor.Weiterhin wird im Innenhof eine Möglichkeit geschaffen, dort auch künftig eine Open-Air-Bühne aufstellen zu können. Der dafür vorgesehene Platz befindet sich an der Rückseite des Jugendtreffs und ist von dort direkt zugänglich.Die neuen Freiluft-Angebote sind den Besucherinnen und Besuchern vom Haus der Jugend vorbehalten. Der Innenhof wird im Zuge der Umgestaltung umzäunt. Künftig ist er nur über einen der drei Trakte des Gebäudeensembles erreichbar.Die Neuerungen auf der Vorderseite können hingegen alle nutzen. An der Walsroder Straße errichtet die Stadt in Höhe des kleinen Parkplatzes, der über die Kastanienallee angefahren werden kann, elf neue Fahrradständer. Zudem werden auf der angrenzenden Fläche zwei neue Bäume angepflanzt.