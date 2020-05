Anmeldung an der Leibniz IGS

Tewrmin ist am Donnerstag, 28. Mai, von 8 bis 18 Uhr

Langenhagen (ok) Die Leibniz IGS, die in diesem Schuljahr an den Start gegangen ist, nimmt Anmeldungen für das neue Schuljahr 2020/2021 am Donnerstag, 28. Mai, entgegen Persönliche Anmeldungen in der Rathenaustraße 14 sind zwischen 8 und 18 Uhr möglich. Wegen der Bauarbeiten vor der Schule werden die Eltern und Erziehungsberechtigten gebeten, den Eingang über den Schulhof zu nutzen. Die Anmeldeformulare finden Interessierte auf der Homepage unter "Anmeldung". Bitte möglichst ausgefüllt mitbringen, aber auch vor Ort gibt es noch Exemplare. Die Schule benötigt die Originale und jeweils eine Kopie der Zeugnisse der vierten Klasse. Weitere Bescheinigungen wie etwa BuT-Berechtigungen, Sorgerechtsregelungen , Förderbedarfe, Impfausweise (Masernimpfung) oder ähnliches können gern mitgebracht werden. Die Kinder können gern mitkommen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer (0511) 7 26 95-35 oder auch unter mucha@rks-lgh.de gebeten. Weitere Infos über Schulleben und Konzepte sowie ein kurzweiliger Film stehen auf www.igs-langenhagen.de.Ganz neu an der Schule ist auch Sozialpädagogin Frauke Kiene, die das Beratungsteam ergänzt. Sie ist in erster Linie für die LIGSIs zuständig.