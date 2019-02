Anmeldung für 11. und 12.

Langenhagen. Am Mittwoch, 13., und Donnerstag, 14. Februar, finden in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Integrierten Gesamtschule Langenhagen die Anmeldungen für die elften und zwölften Klasse statt. mFür die Anmeldungen sind folgende Unterlagen mitzubringen:

Zeugnisse ab Jahrgang fünf zur Einsicht, Kopie des letzten Zeugnisses. Die Anmeldeformulare können über die Homepage der IGS Langenhagen heruntergeladen oder vor Ort ausgefüllt werden.