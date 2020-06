Anmeldung zum KU

Krähenwinkel. In der Matthias-Claudius- Gemeinde beginnt die Anmeldung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 2007-2009 online auf der Website der Matthias-Claudius-Gemeinde unter der Rubrik „Konfirmation und KU“, unter: https://www.matthias-claudius-kirche-langenhagen.d... Bis zum 23. August ist es möglich sich anzumelden, so Diakonin Anna Clausnitzer. Der Unterricht beginnt im August 2020 und endet mit der Konfirmation im Frühjahr 2022. In zweiwöchentlichen Treffen und Blockunterricht an Sonnabenden setzen sich die Gruppen mit dem christlichen Glauben, seinen Ursprüngen und seinen Inhalten auseinander. Für Fragen steht die Diakonin unter anna.clausnitzer@evlka.de zur Verfügung.