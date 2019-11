Anmeldung zur Konfirmation

2021 in der St. Pauluskirche und in der Emmauskirche

Langenhagen. Zu Beginn des neuen Konfirmandenjahrgangs 2020/2021 laden die St. Pauluskirche und die Emmauskirche zu einem Informationsabend für Dienstag, 12. November, um 19 Uhr ein. Ort ist die Emmauskirche, Sonnenweg 17. Dort stellen Pastor Frank Foerster, Diakonin Annika Kruse und Pastorin Sabine Behrens das neue 14-monatige Unterrichtsmodell vor. Der Konfirmandenunterricht beginnt im März 2020 und findet einmal im Monat freitags von 15.30 bis 18 Uhr sowie an Projekttagen statt. Im Herbst 2020 fahren die Konfirmanden aus St. Paulus, Emmaus und Godshorn auf eine fünftägige Konfirmandenfreizeit.Anmelden können sich alle Jungen und Mädchen, die im siebten Schuljahrgang oder zwölf Jahre alt sind und die im Mai 2021 in der St. Pauluskirche oder der Emmauskirche konfirmiert werden möchten. Ein Elternteil sollte mitkommen. Mitzubringen ist das Stammbuch der Familie bzw. eine Geburtsurkunde. Es können auch Kinder angemeldet werden, die noch nicht getauft sind. Eine spätere Anmeldung kann auch noch über das Kirchenbüro in der Hindenburgstr. 85 oder in der Ringstraße 4 erfolgen. Dafür können die Bürozeiten genutzt werden (Telefon 0511/973940 oder 0511/742300).