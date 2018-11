Anmeldung zur Weihnachtsfeier

Krähenwinkel (ok). Wer sich zur Weihnachtsfeier des SoVD-Ortsverbandes m Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel anmelden möchte, kann dies noch am Donnerstag, 29. November, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr im Ratstrakt des Rathauses erledigen. Die Weihnachtsfeier startet am Dienstag, 4. Dezember, um 16.30 Uhr. Um 18.30 Uhr wird sie mit dem im Dorfgemeinschaftshaus beliebten "Gänseessen" fortgesetzt. Mitglieder des Oertsverbandes zahlen zehn Euro, Gäste 25 Euro. Anmeldungen sind wie immer unter der Telefonnummer (01522) 6 40 01 18 möglich.