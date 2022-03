Anradeln mit dem ADFC

Langenhagen. Der ADFC Langenhagen lädt für Sonntag, 3. April, Mitglieder und Gäste zur ersten Radtour der Saison 2022 ein. Start zur 29 Kilometerm langen Flughafenrunde mit Mittagseinkehr ist um 10:30 Uhr am Rathaus und um 11 Uhr am Bahnhof Kaltenweide. Die Mitfahrt ist kostenfrei, die Anmeldung wird erbeten spätestens Sonnabend unter Email Langenhagen@ADFC-Hannover.de. Nach diesem Auftakt bietet der ADFC allein bis Juni zehn weitere interessante Radtouren an, alle zu finden auf der Webseite www.ADFC-Langenhagen.de.